Тревел-блогер рассказала, в какую сумму обойдется отпуск в Африке Тревел-блогер Ансталь: стоимость отдыха в Африке начинается от 70 тысяч рублей с человека

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Стоимость отдыха в различных африканских странах может превышать сумму в 500 тысяч рублей, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, примерно столько обойдется десятидневный отпуск в Эфиопии, Мозамбике или ЮАР. При этом в Марокко можно отдохнуть и за 70 тысяч рублей.

В Марокко можно отдохнуть недорого — 70 тысяч рублей на неделю с человека, включая перелет и отель с завтраком и ужином, — рассказала Ансталь.

Поездка в Тунис вдвоем с перелетом и проживанием в отеле класса 3-4 звезды в течение девяти дней будет стоить не менее 160 тысяч рублей. В Танзании семь дней при аналогичных условиях обойдутся в 190 тысяч рублей. Недельный отдых на Маврикии для двоих может стоить 285 тысяч рублей и выше, а на Сейшелах — от 280 тысяч рублей. В Кении семидневный отпуск будет стоить не менее 354 тысяч рублей.

Отдых в Эфиопии, Мозамбике, ЮАР на десять дней обойдется минимум в 500 тысяч рублей и более, — отметила блогер.

Ранее Ансталь также рассказала, какие места необходимо посетить при первой поездке в Китай. По ее мнению, тур следует начинать с Пекина, где можно посетить и Великую Китайскую стену, и популярный «Дом панды». Любителям активного отдыха она предложила отправиться в провинции Сычуань и Юньнань.