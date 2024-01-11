Тревел-блогер рассказала, как подготовиться к зимовке за рубежом Тревел-блогер Ансталь заявила, что россиянам за рубежом нужна медстраховка

Перед тем, как отправиться зимовать за рубеж, нужно обязательно оформить медицинскую страховку, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, при ее наличии проблем с получением медицинской помощи в случае болезни или травмы не будет.

Обязательно перед тем, как вы поедете в длительный отпуск, необходимо оформить зарубежную медицинскую страховку. Лучше за нее доплатить и тогда, в принципе, вопросов не будет, — сказала Ансталь.

Она уточнила, что если страховку не оформлять и просто в случае необходимости обратиться в частную клинику за рубежом, то, конечно, в помощи не откажут, однако за такие услуги придется выложить круглую сумму. Стоимость обслуживания в таком случае будет зависеть от страны и сложности заболевания, говорит тревел-блогер. По словам Ансталь, в Таиланде, например, только прием у врача обойдется примерно в 1000 рублей.

При этом эксперт уточнила, что не во всех зарубежных клиниках персонал говорит по-английски или может предоставить переводчика.

Поэтому перед тем, как обращаться в клинику, нужно посмотреть, есть ли там такая услуга. Но тогда прием будет еще дороже, — отметила блогер.

Ранее Ансталь заявила, что после новогодних праздников подешевели туры в Сочи, на Кавказ и в ОАЭ. По ее словам, сейчас в России можно отдохнуть за 10 тысяч рублей на человека. Однако весной отдых за границей снова подорожает, уточнила Ансталь.