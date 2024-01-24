Тревел-блогер раскрыла, какая переноска спасет кота от судьбы Твикса Блогер Ансталь порекомендовала металлические переноски для путешествий с котом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Коты способны самостоятельно выбраться из примитивных переносок, поэтому для дальних маршрутов необходимо выбирать прочное изделие, которое не развалится во время тряски в самолете или поезде, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она настоятельно не рекомендовала перевозить животных в тканевых переносках и призвала выбирать металлические или пластиковые.

Если мы говорим о поездке на поезде или о перелете, выбирайте максимально качественное и прочное изделие. <...> Мы не знаем, кто и как будет их перекладывать в багаж, в специально отведенные места, иногда чемоданы приходят всмятку, а тут речь о питомце, — сказала специалист.

Она также рассказала, что ряд авиакомпаний разрешает перевозить котов в салоне, из-за чего животное остается под присмотром. Кроме того, блогер порекомендовала перед путешествием почитать отзывы о перевозчиках, а также об их отношении к перевозимым питомцам.

Инцидент с котом Твиксом, которого выгнали из поезда, произошел 11 января. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

Позднее стало известно, что Твикса из поезда на станции в Кирове высаживал не проводник, а пассажир. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя 7 часов. Telegram-канал Mash писал, что в 12:35 один из пассажиров обратился к проводнику и рассказал о гуляющем по вагону коте. За две минуты до отправления она попросила одного из пассажиров выпустить кота из вагона.