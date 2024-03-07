Тревел-блогер перечислила самые интересные места в Саудовской Аравии Тревел-блогер Ансталь назвала Мекку и Медину главными местами Саудовской Аравии

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Мекка и Медина являются обязательными для посещения городами Саудовской Аравии, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, оба этих города привлекают большое количество паломников. Кроме того, туристы могут посетить большое количество музеев и познакомиться с историей страны. Также Ансталь посоветовала посетить провинцию Асир.

Мекка и Медина привлекают большое количество паломников. Также они привлекают большим числом музеев, где можно ознакомиться с историей страны. Можно съездить в Асир. Даже если вы поедете туда летом, там достаточно приятная погода. Там много интересных историй, которые можно посмотреть. Все зависит от желания туристов, что бы самим хотелось увидеть, — заявила Ансталь.

Ранее Ансталь заявила, что Саудовская Аравия является достаточно консервативной и строгой мусульманской страной, при посещении которой необходимо соблюдать ряд правил. По ее словам, помимо определенного дресс-кода, парам запрещены поцелуи и объятия на публике. Нарушителям местных порядков могут выписать крупный штраф. Также российским туристам напомнили, что в Саудовской Аравии нельзя без спроса фотографировать местных жителей и снимать ДТП. Кроме того, в стране в любом виде запрещен алкоголь и его провоз.