Тревел-блогер перечислила нестандартные места для празднования Нового года Тревел-блогер Друкер посоветовала туристам отправиться в Китай на Новый год

Фото: Zhao Zishuo/XinHua/Global Look Press

Одним из самых нестандартных направлений для отдыха в новогодние праздники является Китай, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, туристов может привлечь необычная атмосфера и самобытность китайской культуры. В рейтинг интересных направлений для путешествия также вошли Вьетнам и тропический остров Маврикий.

Эксперт отметила, что Маврикий отличается природными красотами и теплыми погодными условиями. Зимой температура воздуха на этом острове не опускается ниже +20 градусов. Кроме того, на острове хорошо развита транспортная инфраструктура. Однако блогер подчеркивает, что Маврикий — дорогостоящее направление.

Еще одним нестандартным, но популярным направлением становится Китай. Культура страны — одна из самых древних и самобытных. Туристы по всему миру уже полюбили азиатскую музыку, кухню и фильмы, — добавила она.

Одним из самых бюджетных направлений же является Вьетнам. По словам Друкер, горящие путевки в эту страну можно найти через китайские авиалинии.

Огромным спросом среди россиян, предпочитающих отдых в пределах страны, пользуется Московская область. Отмечается, что в отелях Подмосковья цены на празднование Нового года увеличились на 30–120%. За три дня отдыха в гостинице туристам придется заплатить около 200 тысяч рублей.