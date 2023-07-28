Тревел-блогер объяснила рост турпотока в Таиланд из России на 1000% Тревел-блогер Ансталь: россияне массово едут в Таиланд ради интересной кухни, пляжей и экзотики

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Рост турпотока из России в Таиланд на 1000% объясняется «достаточно приемлемыми» ценами, интересной местной кухней и экзотическим для граждан РФ бытом, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, стоимость путевок, несмотря на ежегодный рост, устраивает отдыхающих из РФ.

Таиланд всегда привлекал россиян. Это объясняется рядом причин. Очень колоритная, экзотическая страна. Достаточно приемлемые цены для нас, несмотря на ежегодный рост. Интересная местная кухня, роскошные пляжи, совсем другой, непохожий на наш, быт. Большой выбор различных занятий, подойдет для отдыхающих с любыми запросами, особенно кто любит Азию, — считает Ансталь.

За первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч россиян, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Министерства туризма и спорта страны. Это более чем на 1000% больше, чем годом ранее. В местной туристической ассоциации отметили, что РФ оказалась «источником туристов № 1 на острове».

По данным министерства туризма, в Таиланд приехали 791 574 гражданина РФ. Также отмечается, что россияне стали активнее покупать недвижимость в этой стране. Агентство Knight Frank Thailand сообщило, что в 2022 году продажи вилл выросли на 82%, до 338, из них половину приобрели обладатели российского паспорта. Участники рынка отмечают, что россияне приобретают жилье не только для проживания, но и для сдачи в аренду. Так, один гражданин РФ стал владельцем 16 вилл.

Типичного российского покупателя в Таиланде описывают как предпринимателя с востока страны в возрасте 30–35 лет. При этом московские и петербургские инвесторы также обращают внимание на местный рынок.

По информации Ассоциации туроператоров России, за 2022 год Таиланд посетили 435 тысяч россиян. Они заняли 9-е место по численности среди туристов. Это на 1314% больше значений 2021 года, когда в страну приезжали только 30 795 туристов из РФ. В ассоциации указали, что в июле этого года число россиян превысило 800 тысяч. Для граждан РФ в Таиланде действует 30-дневный безвизовый режим.



Ранее руководитель туристической фирмы Юлия Савицкая рассказала, что лучшее время для отдыха в Арабских Эмиратах приходится на март, апрель и конец осени, однако это направление популярно у российских туристов и в летний период. По ее словам, отдых в ОАЭ выходит намного дешевле, чем в Турции, при этом уровень обслуживания там так же высок.