Тревел-блогер объяснила рост турпотока в Израиль из России на 80% Блогер Ансталь: цены на поездки в Израиль не такие высокие, как в Турцию или ОАЭ

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Тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, почему поток туристов из России в Израиль увеличился за 7 месяцев на 80%. В беседе с NEWS.ru она отметила, что цены на поездку по данному направлению не такие высокие, как в Турцию или Арабские Эмираты. При этом туристы чаще всего отправляются в Нетанию, остальные города Израиля не так популярны.

По сравнению с другими популярными направлениями, цены на поездку в Израиль не такие высокие, как, например, в Турцию или Арабские Эмираты. В данный момент чаще всего туристы летят в Нетанию, это самое популярное направление. Тур на неделю на двоих с завтраками и ужинами обойдется примерно в 180 тыс. рублей, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что до пандемии подобный тур в Израиль обходился туристам в три раза дешевле, при этом турпоток был выше. Рост самостоятельных путешествий действительно вырос, однако пересечь израильскую границу сейчас может быть сложнее.

Отправляясь в Израиль, стоит посетить Мертвое море в качестве оздоровительной поездки, а также Иерусалим. Столица и на сегодняшний день не теряет своей исторической значимости, там очень много намоленных мест. Я советую посмотреть храм Гроба Господня и Стену Плача, — добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Ансталь рассказала, что россияне массово едут в Таиланд ради интересной кухни, пляжей и экзотики. По ее словам, стоимость путевок, несмотря на ежегодный рост, также устраивает отдыхающих из РФ.