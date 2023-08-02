Тревел-блогер назвала страны Африки с прямыми авиарейсами из России Тревел-блогер Ансталь: из РФ можно улететь прямым рейсом в Египет, Тунис и Марокко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что прямым рейсом из России можно долететь до ряда африканских государств, в том числе в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, и на Сейшельские острова. Эксперт добавила, что в ближайшее время планируется возобновить перелеты на Занзибар (Танзания).

Планируя путешествие в Африку, заранее изучите места, которые хотите посетить, местные обычаи, наймите местного переводчика, продумать маршрут, сделайте необходимые прививки. Прямыми рейсами на сегодня можно улететь в Египет, Тунис, Алжир, Марокко и на Сейшелы, планируется также возобновить прямые рейсы на Занзибар. Во все остальные города и страны Африки можно добраться с пересадками, — отметила Ансталь.

По ее словам, самыми красивыми и обязательными к посещению достопримечательностями Африки являются водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий). Собеседница подчеркнула: стоит увидеть вулкан Даллол (Эфиопия) и «Аллею баобабов» на Мадагаскаре. Эксперт добавила, что большинство знаменитых мест в Африке «созданы природой, а не человеком».

Блогер подчеркнула, что в Танзании много «относительно доступных» сафари-парков и заповедников, где можно увидеть стада зебр, крокодилов, львов, носорогов и так далее.

Ранее Ансталь также предлагала россиянам альтернативу поездкам в Турцию. По ее словам, сейчас у туристов набирает популярность Дагестан и Северная Осетия.