Тревел-блогер назвала семь направлений для впечатляющего отдыха Блогер Ансталь назвала Алтай и Байкал самыми впечатляющими местами для отдыха

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Озеро Байкал

В России Алтай и Байкал – наиболее популярные направления для туризма в августе, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в основном путешественники выбирают экскурсионные туры, чтобы посетить сразу большое количество природных достопримечательностей.

Многие, отправляясь на Байкал или Алтай, предпочитают экскурсионные туры, чтобы посетить сразу большое количество достопримечательностей. Такие туры действительно интересны, и многие туристы после возвращения остаются под большим впечатлением, – рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что из заграничных направлений бессменным лидером остается Турция. Там сохраняется самый большой выбор отелей, курортов с различными пляжами.

И, конечно, для семейного отдыха Турция – самый оптимальный вариант, так как есть прямые перелеты, и концепция «все включено», несмотря на ежегодное повышение цен. Также туристы часто выбирают Кипр и Черногорию. В августе там очень приятный климат, теплое море и большое количество достопримечательностей, – сказала Ансталь.

Путешественница добавила, что намного реже туристы выбирают такие направления, как Арабские Эмираты и Египет, так как в августе там наступает самый пик жары.

Ранее генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян назвал самые популярные направления в России для поездок в сентябре. По его словам, юг России пользуется наибольшим спросом среди туристов, лидером среди городов остается Сочи. Эксперт отметил, что не менее популярен Северный Кавказ в части Дагестана за счет благоприятных погодных условий.