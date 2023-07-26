Тревел-блогер назвала самые красивые города Золотого Кольца Тревел-блогер Друкер назвала Владимир, Суздаль и Великий Новгород самыми красивыми городами Золотого Кольца

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Вид города Владимир

Владимир, Суздаль, Ярославль и Великий Новгород - одни из самых красивых туристических городов Золотого Кольца, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, они поражают своей архитектурой, атмосферой и огромным количеством мест, которые стоит посетить.

Во Владимире посетую увидеть Золотые ворота, они были построены еще в 12 веке и являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Дмитровский собор небольшой, но очень красивый, его фасад украшен различными композициями и резными скульптурами, каждая из которых несет определенный смысл, - рассказала Друкер.

Любимым местом блогера является Суздальский кремль. По ее словам, это настоящая сокровищница для ценителей старинной архитектуры и истории страны.

В Великом Новгороде советую посетить Ярославское дворище и Грановитую палату – одно из старейших построек Руси. Все эти города можно посетить за пару дней, путешествуя на машине, также по этому направлению сейчас организуются автобусные туры, -добавила Друкер.

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