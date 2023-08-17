Тревел-блогер назвала самые красивые места в Иране Блогер Ансталь назвала дворец Голестан одним из самых красивых мест в Иране

Фото: Therin-Weise/imagebroker.com/Global Look Press

Дворец Голестан

Одним из самых красивых мест Ирана является старейший дворец Голестан, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, также следует посетить деревню Кандован и руины Пасаргады.

Из достопримечательностей Ирана обязательны к посещению: дворец Голестан — старейший из исторических памятников Тегерана, высеченная в скалах деревня Кандован, руины Пасаргады — некогда столица Персидской империи. И, конечно же, развалины древнего царского города Персеполя. Достопримечательностей в Иране очень много: мавзолеи, мечети, — рассказала Ансталь.

Она добавила, что из природных достопримечательностей стоит обратить внимание на Радужную долину на острове Ормуз, гору Дамаванд, пустыню Дешт-е-Луг, огненную гору Ташкух и озеро Урмия.

Кроме Тегерана стоит посетить Мешхед, Шираз, Кум, Кашан, Тебриз. И не забудьте поесть в Иране кебаб. Съездить в республику и не поесть кебаб — опрометчивое решение, — подытожила блогер.

Ранее Ансталь рассказала, что цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. По ее словам, эта страна не пользуется большой популярностью у россиян, однако население там крайне вежливое и доброжелательное.