Тревел-блогер назвала самые красивые и интересные места Сочи Тревел-блогер Друкер назвала «Роза Хутор» и Агурские водопады самыми красивыми местами Сочи

Фото: NEWS.ru

Отправляясь в Сочи, нужно обязательно посетить горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» и Агурские водопады, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, за последние пару лет эти места завоевали огромную популярность, они поразят туристов красотой природы и уникальность.

На Розе Хутор есть множество отелей, ресторанов и развлекательных заведений. Туристы смогут пожить в горах, покататься на различных канатных дорогах и полюбоваться невероятными пейзажами, которые открываются в высоты, - рассказала Друкер.

Также блогер посоветовала посетить сочинский парк развлечений. По ее словам, аналог «Диснейленда» стал одной из популярнейших городских достопримечательностей. В «Сочи-парке» есть огромное разнообразие аттракционов и прочих развлечений, фудкортов, где можно повеселиться всей семьей.

Полюбоваться разнообразием растений можно в Сочинском дендрарии. Благодаря реставрации можно увидеть виллу и парк такими, какими они были сто лет назад. Отдыхающие могут сделать массу красивых фотографий и полюбоваться и полюбоваться на город с высоты, прокатившись на расположенной рядом канатной дороге, - добавила Друкер.

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