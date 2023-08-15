Тревел-блогер назвала лучшие направления для отпуска в бархатный сезон Блогер Друкер назвала Абхазию и Турцию лучшими направлениями для отпуска осенью

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сочи, Абхазия и Краснодарский край относятся к числу лучших направлений для отпуска внутри страны в бархатный сезон, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, также можно рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода.

Рассматривая отдых на море в бархатный сезон, Сочи, Абхазия, да и весь юг России, безусловно, лучшие направления внутри страны. Также можно рассмотреть Балтийское море. В сентябре, начале октября так еще теплая погода. Из заграничных направлений это, конечно же, Турция, потому что там доступно огромное количество рейсов. И даже сейчас путешествие туда обойдется дешевле, чем в Сочи, — рассказала Друкер.

Блогер отметила, что поездка в Грузию в бархатный сезон будет не лучшей идеей, так как перелеты по данному направлению дорогостоящие. Тур в Дагестан, напротив, обойдется туристам дешевле.

В Дагестане есть красивые, песочные пляжи, рядом с морем сдается много домов, которые можно арендовать. Погода там тоже весьма комфортная в бархатный сезон. Также осень и весна самое благоприятное время для путешествий в Египет, там уже не там жарко и стоимость тура будет меньше, чем в доступных для россиян Арабских Эмиратах, например. На новогодние праздники цены там уже увеличиваются, — добавила Друкер.

Ранее вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Черноморское побережье, в том числе Крым, это одно из самых недорогих направлений для отдыха, куда можно отправиться в начале осени. Для культурного отдыха наиболее популярными городами являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ.