Тревел-блогер назвал самые красивые и интересные места Крыма Тревел-блогер Рябитченко назвал Ай-Петри и Массандровский дворец самыми красивыми местами Крыма

Фото: shutterstock.com

Ай-Петри

Отправляясь в Крым, обязательно нужно посетить Ай-Петри и дворцы полуострова, рассказал NEWS.ru блогер, фотограф, автор книги-путеводителя по Крыму Максим Рябитченко. По его словам, на Ай-Петри находится уникальный подвесной мост, висящий над огромной пропастью.

Исследуя Крым, нужно отправиться в горы Мангуп-Кале, Чуфут-Кале или Качи-Кальон. Там чувствуется настоящая энергия природы и атмосфера ушедших эпох, — рассказал Рябитченко.

Блогер отметил, что каждое из этих мест уникально и красиво по-своему, поэтому хотя бы раз в жизни стоит посетить их все. По его словам, где-то туристов поразят масштабы пещер и высота обрывов, а где-то можно буквально прикоснуться к истории.

Также не стоит забывать про дворцы Крыма. Для кого-то они покажутся банальными, но, зная тайные уголки и удачное время для их посещения, можно получить огромное наслаждение от паркового и архитектурного искусства. Рекомендую отправиться в сказочный Массандровский дворец, который называют крымским Версалем, или [в] восточный бело-синий Дюльбер, — добавил фотограф.

Любимой достопримечательностью блогер назвал Воронцовский дворец. По его словам, он напоминает то английский вычурный замок, то средневековую крепость.

Ранее тревел-блогер Ансталь рассказала об уникальных местах Кавказа. Она посоветовала посетить Чегемские водопады и Голубые озера. По словам блогера, эти места радуют своей уникальной природой туристов из всех стран.