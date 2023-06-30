Тревел-блогер назвал лучшие страны для любителей экстремального отдыха Тревел-блогер Кучкин назвал Шри-Ланку, ОАЭ, Китай и Мексику лучшими странами для экстрима

Фото: Isuru Peiris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шри-Ланка, ОАЭ, Китай, Мексика и Индонезия подойдут в качестве курорта для любителей экстремального отдыха, рассказал NEWS.ru путешественник, тревел-блогер Дмитрий Кучкин. По его словам, до этих стран относительно несложно добраться.

Шри-Ланка — есть прямые рейсы из Москвы, множество школ для серфинга, дружелюбные волны, подходит для новичков, также можно заняться парусным спортом и дайвингом. В ОАЭ также есть прямые рейсы, а выбор экстремальных развлечений довольно-таки обширный: джип-сафари на внедорожниках по пустыне, парашютный спорт, дайвинг и даже горнолыжный курорт с искусственным снегом, — рассказал Кучкин.

Блогер рассказал, что, посетив Китай, можно пройти по «Тропе Смерти» — одной из самых опасных троп в мире. По его словам, любители экстрима со всех стран съезжаются туда, чтобы прогуляться по отвесной скале на высоте в несколько сотен метров. Мексику же посещают в том числе для полетов на зиплайнах, рассказал Кучкин.

В Мексику любители экстрима едут, чтобы покататься на одних из самых быстрых зиплайнов в мире. А в Индонезии, помимо того, что это настоящий рай для серферов, можно дополнительно полетать на параплане и взойти на Балийские вулканы, — добавил путешественник.

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