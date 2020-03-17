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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал запретить на территории РФ деятельность частного медицинского холдинга «Инвитро», пообещавшего запустить тестирование на коронавирус. Он считает, что компания, получив доступ к биоматериалам россиян, предоставит их иностранным спецслужбам.

«Инвитро» — это импортная фирма, и её надо изгонять с нашего рынка. Она открывает доступ к тем исследованиям, которые, как правило, страна бережёт, с точки зрения доступа к биологическим жидкостям,...