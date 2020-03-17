Администрация Третьяковской галереи сообщила о перерыве в работе. Он продлится с 18 марта по 10 апреля 2020 года. Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом. Об этом
Мы отменили все мероприятия в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, 10, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке, Западном крыле Новой Третьяковки, Доме-музее Виктора Васнецова, Музее-квартире Аполлинария Васнецова до 10 апреля, — говорится в сообщении.
Таким способом администрация рассчитывает предотвратить распространение пандемии. По состоянию на 17 марта 2020 года, в России выявлено 93 случая коронавирусной инфекции.
NEWS.ru ранее информировал, что число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, возросло в России до восьми.
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