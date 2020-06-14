Третьяковская галерея перенесла открытие после пандемии

https://static.news.ru/photo/c4ae2c96-aed4-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке откроется для посетителей 3 июля. Ранее его планировали открыть 16 июня.

Третьяковская галерея планирует открыться для зрителей 3 июля, — сообщил источник «Интерфакса».

В начале июля возобновит работу и Инженерный корпус, а также здание Новой Третьяковки на Крымском Валу. Перенос открытия связан с необходимостью подготовить здание к приёму посетителей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, отметили в музее.

Ранее генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что галерея после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса. По её словам, даже нынешняя стоимость для многих может стать преградой для посещения экспозиций. Сейчас полный билет без льгот стоит 500–600 рублей.

Как писал NEWS.ru, за всё время пандемии галерея потеряла около €2,7 млн. Минкультуры работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят финансовые потери, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.