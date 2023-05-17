Третьяковка не видела документов о передаче иконы «Троица» РПЦ RTVI: Третьяковская галерея не получила документы для передачи иконы «Троица» РПЦ

Фото: Andrei Rublev, Public domain, via Wikimedia Commons

Икона Андрея Рублева «Троица»

В Третьяковскую галерею не поступали документы, подтверждающие распоряжение президента РФ Владимира Путина о передаче РПЦ иконы Андрея Рублева «Троица», сообщил RTVI со ссылкой на представителя музея. По его словам, решение главы государства первыми 15 мая озвучили представители Церкви, но с тех пор оно не было подтверждено никакими документами.

Никаких указов на конец дня 16 мая не поступало и нигде не опубликовано, — сообщили в Третьяковке.

Источник отметил, что ему неизвестно, на каком основании какие-либо предметы могут быть изъяты из государственной части Музейного фонда России и переданы другому собственнику. Представитель галереи предположил, что с юридической точки зрения речь, скорее всего, идет о «долговременной передаче» иконы. Собеседник телеканала добавил, что передача реликвии допускается только в целях реставрации, если для этого нет нужных условий, но по возможностям и мощностям в этой сфере Третьяковка превосходит все музеи РФ.

В галерее также указали, что выдача невозможна без решения реставрационного совета. Однако в прошлый раз это не помешало выдать «Троицу» в Троице-Сергиеву лавру, добавили в Третьяковке.

В июле 2022 года знаменитую икону Андрея Рублева впервые после Октябрьской революции привезли в Сергиев Посад на празднование 600-летия обретения мощей основателя лавры Сергия Радонежского. «Троицу» доставили в монастырь по просьбе патриарха Кирилла, назвавшего икону «святыней всей нашей земли, которая сберегла Русь от многих бед». 15 мая в РПЦ сообщили, что икону из музея спустя 100 лет вернули Церкви.