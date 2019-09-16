https://static.news.ru/photo/e38f7e50-d863-11e9-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Третья волна бабьего лета придёт на территории Москвы с 23 сентября, когда средняя температура воздуха составит 15 градусов тепла. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, указанный температурный режим будет сохраняться до 27 сентября. Тишковец отмечает, что в основном горожан и гостей столицы ожидает сухая и солнечная погода.

Она будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днём где-то до 15-16 градусов тепла, — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра «Фобос».

Синоптик подчеркивает, что климатическая норма в указанные дни будет превышена. А после 27 сентября в Москву придут осадки и похолодание.

Как писал News.ru, с 16 по 22 число москвичей ждут первые ночные заморозки, холодный воздух из Арктики и дожди с мокрым снегом.