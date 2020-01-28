Третий человек попал в больницу с подозрением на коронавирус в Воронеже. Это женщина, которая недавно прилетела из Китая.
Её доставили в инфекционную больницу в специальной капсуле. Видео погрузки пациента в машину скорой опубликовано в паблике «Настоящий Воронеж».
В кадре видны врачи в спецодежде и масках, которые подготавливают бокс с пациентом к перевозке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи Воронежа доставили в больницу женщину и мужчину, недавно прибывших из Китая. Специалисты подозревают, что у больных может быть коронавирус.
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