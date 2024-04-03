Третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе» Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов обжаловал арест

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Диловар Исломов

Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов обжаловал свой арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы. Он стал четвертым обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. Ранее апелляции подавали его брат и отец.

В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал собеседник агентства.

Исломов стал четвертым фигурантом по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», решившим обжаловать арест. Ранее апелляционные жалобы подали Аминчон и Исроил Исломовы. Также с решением о водворении в СИЗО не согласился Алишер Касимов, который, по данным следствия, сдал квартиру исполнителям теракта.

Аминчон и Диловар Исломовы являются родными братьями, а Исроил Исломов их отец. Все трое — уроженцы Душанбе. По решению суда все трое были отправлены под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Предполагается, что их вовлек в организацию теракта другой обвиняемый — Шамсидин Фаридуни, они отвечали за логистику и транспорт.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что шансы обвиняемого Аминчона Исломова выйти из-под стражи равны нулю. При этом он не исключает, что с вероятностью 10% он может рассчитывать на реабилитацию и в последующем с него могут быть сняты все обвинения. Он напомнил, что мужчина сам явился в полицию сразу же, как узнал, кому именно он продал свой автомобиль. Причастный к преступлению человек не поступил бы так, считает Багатурия.