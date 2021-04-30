Суд вынес приговор третьему лжесвидетелю по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/36dcbe2e-a9c3-11eb-9235-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда

Пресненский суд вынес приговор лжесвидетелю по делу актёра Михаила Ефремова Андрею Гаеву. Он обвинялся в даче ложных показаний во время процесса, сообщает пресс-служба суда.

Приговором Пресненского районного суда города Москвы Гаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% процентов от заработной платы осуждённого в доход государства, — сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

Прокурор в прениях просил назначить Гаеву один год и десять месяцев исправительных работ с удержанием 20% в доход государства. Подсудимый своей вины не признал.

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.