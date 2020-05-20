Треть владельцев банковских карт в РФ сталкивались с мошенниками

https://static.news.ru/photo/f020ac8c-9a75-11ea-a17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый третий владелец банковской карты в России попадает в поле зрения мошенников. Таковы результаты опроса, который проводился аналитическим центром НАФИ в рамках проекта, посвящённого повышению финансовой грамотности населения.

В исследовании приняли участие 85 тысяч человек из всех регионов РФ. По их словам, чаще всего злоумышленники пытаются выведать у владельцев данные карт и заставить перевести средства на подставные счета. В результате таких противоправных действий финансовые потери понесли 4% респондентов.

Результаты опроса также показали, что большинство граждан (60%) о своих персональных данных должным образом не заботятся, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что во время самоизоляции россияне стали чаще пользоваться банковскими мобильными приложениями. В связи с этим активизировались мошенники, которые создают клоны таких ресурсов и фишинговые сайты, собирающие личные данные пользователей.