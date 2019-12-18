https://static.news.ru/photo/50879d3a-217f-11ea-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 25 млн граждан России трудоспособного возраста в той или иной мере имеют отношение к теневому рынку труда.

Такие данные обнародовала заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФПНР) Елена Косаковская, передаёт «Интерфакс».

На теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян, или почти треть трудоспособного населения страны, часть из которого вовсе обходится без оформления отношений с работодателем, другие получают часть зарплаты «в конверте», третьи подрабатывают на стороне, — заявила представитель ФПНР.

Корсаковская отметила, что сложившаяся ситуация оказывает давление на социально ответственный бизнес, фактически принуждая добросовестных работников к применению «серых» схем трудоустройства и заработка. По оценке ФПНР, основной причиной такого положения дел является низкая стоимость труда в стране. Руководитель департамента социально-трудовых отношений подчеркнула, что установление достойной заработной платы в зависимости от характера работы и уровня квалификации исполнителя обеспечит экономическую свободу и гармоничное развитие человека.

Как сообщал NEWS.ru, правительство РФ в сентябре оценило общий объём «серых» зарплат в стране, с которых не платятся налоги и взносы, в 10 триллионов рублей в год.