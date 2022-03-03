Треть россиян задумались об открытии новых вкладов на фоне санкций

Треть россиян планируют открыть новые вклады в банках на фоне экономических санкций, введённых против России США и Евросоюзом. Ещё 58% не намерены совершать каких-либо действий с имеющимися на счетах средствами. О снятии наличных задумались 9% граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

По словам 37% респондентов, они намерены воздержаться от лишних трат, а 29% планируют скорректировать свои бюджеты. Оставить всё как есть намерены 24% россиян. Ещё 10% собираются вкладывать часть своих средств в накопления.

Большинство опрошенных (74%) рассказали, что не делают импульсивных покупок. Ещё 16% думают о крупных приобретениях, но пока не определились, на что именно потратить свои средства. 10% сообщили, что за последнюю неделю совершали покупки в виде гаджетов и бытовой техники.

Опрос проводился Rambler&Co с 26 по 28 февраля. В нём участвовали свыше 400 тысяч человек в возрасте 25–55 лет.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 21%. По вкладам в долларах ставка выросла до 6%.Ставки по рублёвым вкладам от 17% до 23% подняли также Альфа-Банк, МКБ, Совкомбанк, ВТБ и другие кредитные организации.