Треть россиян верят в примету, что в високосный год происходят неприятности и катаклизмы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
При этом каждый десятый считает, что наступивший 2020 високосный год будет тяжёлым, ещё 9% ждут от него неудач, а 7% опрошенных связывают с ним повышенную смертность.
Опрос ВЦИОМ также
В исследовании, которое проходило 18 января 2020 года, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Ранее опрос показал, что 29% жителей России готовы сидеть дома и не работать, если за это будут платить деньги. В роли безработного, но обеспеченного человека себя комфортно могли бы чувствовать респонденты, большинство из которых составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, писал NEWS.ru.
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