https://static.news.ru/photo/142ec0b6-41aa-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть россиян верят в примету, что в високосный год происходят неприятности и катаклизмы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

При этом каждый десятый считает, что наступивший 2020 високосный год будет тяжёлым, ещё 9% ждут от него неудач, а 7% опрошенных связывают с ним повышенную смертность.

Опрос ВЦИОМ также показал , что большинство людей (64%) всё же не верят в эти приметы, а 24% респондентов считают его совершенно обычным годом.

В исследовании, которое проходило 18 января 2020 года, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос показал, что 29% жителей России готовы сидеть дома и не работать, если за это будут платить деньги. В роли безработного, но обеспеченного человека себя комфортно могли бы чувствовать респонденты, большинство из которых составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, писал NEWS.ru.