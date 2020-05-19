Треть россиян станут меньше ходить в ТЦ после снятия карантина

Исследовательская компания GfK провела опрос о потребительском поведении россиян после снятия ограничений. 33% респондентов заявили, что будут меньше ходить в магазины и торговые центры.
При этом половина опрошенных планируют пойти в гости к друзьям и родственникам, 40% — к косметологу или парикмахеру, 36% — в выходные. Ещё 35% россиян хотят поехать в путешествие после снятия карантина,
27% опрошенных планируют чаще заказывать товары на дом. Однако онлайн до сих пор не воспринимается как основное место для шопинга.
Кроме того, 53% россиян собираются тратить меньше денег и делать больше сбережений.
Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство россиян считают необходимым провести всеобщую вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат с доказанной эффективностью. За это высказались 91% граждан, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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