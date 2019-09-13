https://static.news.ru/photo/59fe12fc-d5f5-11e9-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Левада-Центр провёл исследование и выяснил, что 31% опрошенных имели дело с насилием в ближайшем окружении, в том числе и в собственной семье.

Около 19% респондентов рассказали, что насилие практикуется в семьях из их ближайшего окружения, 7% сообщили, что такое практиковалось в семьях, где они росли, и 5% опрошенных признались, что эта ситуация разворачивается в их собственной семье, передаёт « Интерфакс ».

При этом большинство респондентов — 59% — советуют женщинам, которых избили мужья, обращаться в полицию, 20% считают, что потребуется консультация психолога, и 11% рекомендуют посоветоваться с адвокатом.

В опросе приняли участие 1608 человек старше 18 лет из 50 регионов России.

Как писал News.ru ранее, в последние месяцы Россию захлестнула волна новостей о жестоком обращении родителей с собственными детьми. Причём жестокость эта проявляется самым разным образом: в марте общество потрясла история с девочкой-маугли, которую мать держала в заваленной хламом квартире практически без еды; в конце весны одна за другой прогремели новости об оставленных малолетних детях в поликлинике и хостеле — матери покинули их намеренно; в середине лета страна узнала о чудовищных издевательствах над девочкой из Ингушетии со стороны тёти-опекунши.