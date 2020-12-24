Треть россиян считают отравление Навального инсценировкой

https://static.news.ru/photo/768a2446-4611-11eb-a48e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Социологи выяснили, что 30% опрошенных россиян считают историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального инсценировкой.

Было опрошено 1617 граждан старше 18 лет. Об инциденте с политиком слышали 61% респондентов, ещё 20% узнали о произошедшем от социологов. 17% заявили, что пристально следят за «делом Навального», а 2% опрошенных затруднились ответить.

Среди тех, кто внимательно следил за ситуацией с Навальным, 30% опрошенных придерживаются версии, что всё произошедшее является инсценировкой, 19% полагают, что западные спецслужбы являются авторами провокации, а 15% поддержали версию Навального. Остальные считают, что у оппозиционера возникли проблемы со здоровьем, также связывают инцидент с борьбой внутри российской оппозиции и другими факторами, сообщает «Политэксперт» со ссылкой на исследование Левада-центра (является иноагентом).

Как писал NEWS.ru, американские власти полагают, что сотрудники ФСБ действительно применили против Навального отравляющее вещество группы «Новичок». Об этом заявили американские журналисты со ссылкой на слова официального представителя Госдепартамента США. Неназванный американский чиновник заявил, что другого правдоподобного объяснения случившемуся с оппозиционером нет.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, где он пробыл два дня, а затем после стабилизации состояния его перевезли на лечения в Германию. Омские медики не выявили никаких следов яда в организме Навального, позже лаборатория бундесвера заявила, что в анализах оппозиционера был выявлен нервно-паралитический препарат «Новичок». Москва до сих пор не получила каких-либо подтверждающих это документов, несмотря на многочисленные запросы к немецким властям.

В ФСБ России считают, что расследования инцидента с Навальным, которые проводятся на Западе, направлены на дискредитацию российской спецслужбы и являются фейком.