https://static.news.ru/photo/9d45df6a-deae-11e9-a53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне провели летний отпуск в 2019 году. Треть граждан (33%) отдыхали дома, ещё почти треть (27%) — на даче или садовом участке.

11% респондентов заявили, что посещали другой город, 6% ездили на курорты Краснодарского края, 8% побывали за границей. При этом самыми популярными видами летнего отдыха оказались рыбалка, охота и походы. Им отдали предпочтение 47% опрошенных.

Второе место по популярности занял отдых на даче и огороде (36%). Замыкает тройку лидеров познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам (33%).

Большинство участников исследования (71%) остались довольны отпуском. Среди тех, кто выезжал за пределы своего населённого пункта, этот показатель выше — 93%. При этом основное недовольство отдыхающих вызвали высокие цены (34%), отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (33%), плохая погода (20%) и слишком короткий отпуск (16%), сообщается на сайте ВЦИОМа.

Ранее News.ru писал, что более половины жителей России, вернувшись из отпуска, оставляют в запасе несколько дней перед выходом на работу, чтобы справиться с плохим настроением. В опросе, который провели эксперты одного из сервисов, приняли участие около 23,5 тысячи человек.