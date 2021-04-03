Треть россиян признались в страхе перед одиночеством

Остаться в одиночестве бояться около трети россиян. Такие данные исследования сервиса по поиску работы SuperJon приводит РБК.
О том, что опасаются остаться в одиночестве. в ходе опроса
Чаще всего без регулярного общения не могут себя представить люди в возрасте от 35 до 44 лет с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.
Среди профессионалов бояться одиночества воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).
Не испытывают страха перед одиноким существованием 68% мужчин и 62% женщин. Это преимущественно молодёжь до 24 лет и люди с доходами выше 80 тысяч рублей в месяц, а также представители профессий бармена, программиста, дизайнера, грузчика.
По оценке специалистов. граждане России стали меньше бояться остаться одни. В 2009 году результаты аналогичного опроса показывали, что не перенесут одиночества 51% респондентов.
Ранее россияне назвали своих любимых юмористов. Лидерами опроса стали Евгений Птросян и Михаил Задорнов. Об этом писал NEWS.ru.