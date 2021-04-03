Треть россиян признались в страхе перед одиночеством

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Остаться в одиночестве бояться около трети россиян. Такие данные исследования сервиса по поиску работы SuperJon приводит РБК.

О том, что опасаются остаться в одиночестве. в ходе опроса сообщили 34% респондентов. При этом 11% ответили однозначно утвердительно, ещё 23% отметили, что скорее бояться. женщин среди ответивших подобным образом больше, чем мужчин: 38% против 32%.

Чаще всего без регулярного общения не могут себя представить люди в возрасте от 35 до 44 лет с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.

Среди профессионалов бояться одиночества воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).

Не испытывают страха перед одиноким существованием 68% мужчин и 62% женщин. Это преимущественно молодёжь до 24 лет и люди с доходами выше 80 тысяч рублей в месяц, а также представители профессий бармена, программиста, дизайнера, грузчика.

По оценке специалистов. граждане России стали меньше бояться остаться одни. В 2009 году результаты аналогичного опроса показывали, что не перенесут одиночества 51% респондентов.

Ранее россияне назвали своих любимых юмористов. Лидерами опроса стали Евгений Птросян и Михаил Задорнов. Об этом писал NEWS.ru.