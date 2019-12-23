https://static.news.ru/photo/256894ce-2567-11ea-93e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Mediascope по заказу Минкомсвязи РФ провела опрос, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (33%) вообще не читают книги. Результаты исследования были обнародованы в понедельник, 23 декабря.

Опрос показал, что наибольшая доля нечитающих граждан проживает в небольших населённых пунктах. «Лидером» по этому показателю среди регионов страны стал Кавказ.

Напротив, самой читающей областью России оказалась Ленинградская.

Чаще всего среди жителей РФ книги берут в руки граждане от 16 до 34 лет. Меньше всего читают граждане старше 55 лет.

Отмечается, что доля читающих женщин на 5% превышает показатели среди мужского населения, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что жители России рассказали о своём отношении к предпринимательству. Большинство из опрошенных (83%) поддержали идею работы на себя, 63% посоветовали бы своим детям развивать собственный бизнес.