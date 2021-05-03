Треть россиян опасается снижения доходов из-за майских праздников

https://static.news.ru/photo/e198b22a-acaa-11eb-b634-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне оценили влияние длинных майских праздников на свой заработок. Согласно опросу, проведённому онлайн-платформой Webbankir, каждый третий респондент опасается снижения своих доходов. При этом каждый десятый надеется, наоборот, их увеличить, пишет РИА Новости.

По данным исследования, около 56,6% россиян считают , что дополнительные каникулы никак не повлияют на их финансы, 33,8% боятся их снижения, а 9,6% планируют в эти дни заработать больше.

При этом почти половина опрошенных (46%) хотели бы, чтобы такие длинные майские праздники были каждый год. Однако если из-за увеличения праздников придётся пожертвовать новогодними каникулами, то большинство (57,1%) высказались против этой идеи.

Соцопрос также показал, что введение дополнительных дней отдыха никак не повлияло на планы россиян. Остаться дома решили 67,8% респондентов, 27,3% уедут за город, 3,5% примут участие в экскурсиях и 1,5% отдохнут на курорте.

Президент Владимир Путин объявил 1–10 мая нерабочими днями из-за коронавируса. Ранее с просьбой сделать весенние праздники непрерывными обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно указу президента, в нерабочие дни за сотрудниками должна сохраниться заработная плата.

Как заявили эксперты, нерабочие дни с 4 по 7 мая обернутся для российских предпринимателей дополнительными издержками. Работодатели будут вынуждены потратить порядка 10% от месячного фонда оплаты труда на выплаты работникам за праздничные дни. При этом работающих в сфере услуг бизнесменов же ждёт повышение спроса на услуги.