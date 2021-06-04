Треть россиян одобрили безработное общество

https://static.news.ru/photo/2455b9c6-c5cb-11eb-9f29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественное устройство, где не было бы необходимости трудиться, сочли подходящим для себя 29% россиян. Причём наибольшее одобрение эта идея получила у молодых людей (39%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Среди сограждан в возрасте 18–30 лет жить в обществе, где в труде нет необходимости, хотели бы более трети (39%). В свою очередь две трети россиян (66%) отдают себе отчёт в том, что такое общество невозможно, реальность общества без труда допускает каждый четвёртый россиянин (26%), чаще всех в это верит молодёжь до 34 лет (34%), — говорится в исследовании.

Социологи отметили, что 61% опрошенных россиян всё же не хотели бы жить в обществе, где не нужно работать, наибольшее число противников праздного образа жизни оказалось среди пенсионеров (67%).

Ранее директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов рассказал о ежегодном уровне снижении интеллекта в обществе. Доктор считает, что человечеству стоит задуматься о ментальном здоровье для дальнейшего развития цивилизации. Специалист отметил, что люди, родившиеся с 1930 по 1980 год имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. Также врач считает, что большая часть людей в современном мире к 85 годам будет страдать болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией.