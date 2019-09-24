https://static.news.ru/photo/60c7d8b8-df2b-11e9-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Проект «Дети» от Mail.ru провёл исследование и выяснил, что только 69% родителей в РФ используют автокресло при перевозке детей в возрасте до 7 лет.

Другие опрошенные признавались, что перевозят ребёнка в бустере, пристёгивают адаптерами или адаптерами для ремней, штаны ремнём или держат на руках, около 3% вовсе не пристёгивают детей, передаёт РИА Новости .

Согласно правилам, использование автокресла при перевозке ребёнка, не достигшего семилетнего возраста, обязательно. В дальнейшем, в зависимости от роста и веса маленького пассажира, можно использовать как кресло, так и бустер или штатный ремень.

В опросе приняли участие 8250 человек.

Как писал News.ru ранее, Госавтоинспекция увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах. Решение принято из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей в учебные заведения. Кроме того, в последнее время возросло количество аварий с пассажирами-детьми. Руководством ведомства поручено тщательно изучить каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей.