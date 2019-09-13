https://static.news.ru/photo/ec13e2ec-d605-11e9-b07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

41% жителей России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийства своего отца. По данным социологического опроса, посвящённого вопросам домашнего насилия, среди мужчин количество сочувствующих девушкам составило 33%, среди женщин — 47%.

24% респондентов заявили, что сталкивались с применением физического насилия в своей семье или среди своего окружения. При этом 7% были свидетелями этого в родительской семье, а 5% сообщили, что сами прибегают к насилию или становятся его жертвами.

Чаще всего с домашним насилием сталкиваются женщины от 31 до 54 лет. Их доля составляет 8% от общего числа опрошенных. Жертвами или насильниками в большинстве случаев являются россияне с уровнем образования ниже среднего.

Опрос проводился с 22 по 28 августа 2019 года среди городского и сельского населения. В нём приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, сообщает Левада-Центр .

Как ранее писал News.ru, журналисты обнародовали информацию, которая была получена с телефона, обнаруженного на месте убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. Из текста сообщений следует, что мужчина неоднократно угрожал своим детям насилием, обещал выгнать их из дома и оскорблял.