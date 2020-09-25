Треть офисных работников правительства Москвы перейдут на удалёнку

https://static.news.ru/photo/41aa4ee6-ff16-11ea-83dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Треть сотрудников органов исполнительной власти Москвы из тех, кто ранее уходил на удалёнку, но затем вернулся в офисы, вновь перейдут на дистанционный режим работы.

Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин рекомендовал работодателям Москвы перевести большую часть работников на удалёнку, писал NEWS.ru. В городе в последние дни отмечается рост числа выявляемых случаев COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1560 человек. Это в полтора раза больше, чем днём ранее.

В Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост числа заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.