Треть москвичей расстроена отменой новогодних гуляний

https://static.news.ru/photo/9fde3b18-27c4-11eb-8c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мнения жителей столицы относительно запрета на массовые мероприятия в дни новогодних каникул разделились. Как следует из результатов опроса, 32% горожан привыкли к праздничным гуляньям, обычно понимают в них участие и расстроены запретом.

При этом 36% опрошенных и ранее не посещали подобные мероприятия, и не планировали участвовать в них в 2021 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты проведённого сервисом Rabota.ru исследования.

Изменили свои планы на праздники в связи с введением ограничительных мер 30% москвичей, для 70% респондентов ничего не изменилось.

Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. В том числе 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха, — отмечается в исследовании.

В то же время 17% жителей столицы, принявших участие в опросе, считают, что новогодние каникулы, напротив, не мешало бы сократить, а 53% уверены, что оптимальный вариант — отдыхать до 11 января 2021 года, как и планируется.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в Минтруд РФ с инициативой сократить продолжительность первого рабочего дня после новогодних праздников, писал NEWS.ru.