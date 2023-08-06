Треш-стримеров из Краснодара проверят на дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Фото- и видеоматериалы со стримов краснодарских блогеров направили в полицию для проверки на дискредитацию Вооруженных сил России, написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, они обсуждали специальную операцию на Украине и мобилизацию со своими зрителями в грубой форме.

Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают об СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты. Направили материалы в полицию с просьбой о проведении проверки, — написала Мизулина.

В июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы Алены Швец на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В ответ исполнительница заявила, что ее команда «не пропагандирует никакие идеалы, ориентации и взгляды на жизнь» и попросила обратить внимание на ее новое творчество, где «подчеркиваются традиционные ценностные ориентиры на любовь, дружбу и чувство прекрасного». Швец заявила, что готова к диалогу с Екатериной Мизулиной.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Алексея Панина Ксении Собчак на предмет публичного оправдания терроризма. По мнению Мизулиной, актер призывал к развалу России.