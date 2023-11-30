Треш-блогер Форкс признал вину в распространении порнографии

Фото: t.me/hilmi_forks1

Хилми Форкс

Блогер Хилми Форкс признал свою вину по делу о распространении порнографических материалов и активно сотрудничает со следствием, рассказал ТАСС его адвокат Константин Ерохин. По словам защитника, информация о его задержании, распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Ерохин выразил надежду на то, что ему удастся добиться максимально мягкого наказания для блогера.

Мой подзащитный Форкс признал вину, сотрудничал со следствием, более того, он участвовал в перечислении средств благотворительным организациями, которые занимаются вопросами нравственности, — рассказал адвокат.

По словам Ерохина, Telegram-канал блогера, содержавший материалы порнографического характера, был удален сразу после подачи заявления о преступлении. Он также отметил, что само дело в отношении его подзащитного было возбуждено еще летом, Хилми Форкс был задержан сразу после этого. Однако позднее он был отпущен под подписку о невыезде. По словам адвоката, 30 ноября блогера никто не задерживал. К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, в скором времени оно будет передано в суд для рассмотрения. Отмечается, что Форксу грозит до шести лет лишения свободы.

Блогер Хилми Форкс неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, летом 2023 года он провел 12 суток под арестом из-за драки с одним из посетителей ресторана быстрого питания, расположенного в центре Москвы. Позднее суд оштрафовал трансгендера.