Трепову доставили в суд по делу о теракте против военкора Татарского

Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Дарью Трепову 22 ноября доставили в суд на заседание по уголовному делу о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщает РЕН ТВ. Как уточняется, слушания по делу возобновляются.

Накануне сообщалось, что второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело до конца текущего года. Процесс может затянуться в случае непредвиденных обстоятельств. К их числу относится, в частности, заболевание одного из участников судебного разбирательства.

Также стало известно, что потерпевшие по делу подали иски о возмещении вреда. Так, одна из пострадавших от взрыва в кафе требует от Треповой два миллиона рублей. 36-летняя женщина потеряла правый глаз и перенесла пластическую операцию, деньги необходимы для возмещения трат на протез и дальнейшие операции.

Кроме того, 1,9 млн рублей требует возместить компания «Конкорд Менеджмент Консалтинг», которой принадлежит кафе, где произошел теракт. В сумму входит ущерб за поврежденные конструкции, оборудование и другие элементы интерьера.

Ранее сообщалось, что главным куратором и одним из ключевых организаторов теракта был мужчина под псевдонимом Гештальт. Он работал в связке с неонацистом Романом Попковым, который завербовал Трепову через Twitter, руководил девушкой вплоть до теракта, а также снабжал деньгами. Как выяснил канал, в деле также замешан курьер Юрий Денисов. Оба мужчины объявлены в розыск.