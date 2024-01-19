Трепова рассказала, что хотела бы сделать со статуэткой для Татарского Трепова рассказала, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, заявила, что если бы можно было все исправить, она бы выбросила статуэтку, из-за которой произошел взрыв, в Неву и пошла по своим делам, передает «Фонтанка». Как пишет издание, на судебном заседании обвиняемая также добавила, что не хотела совершать теракт, в результате которого в апреле 2023 года погиб журналист и еще 52 человека получили травмы.

Выступая с последним словом, девушка принесла извинения пострадавшим и попросила вернуть ее дело на доследование. Подсудимая в очередной раз повторила, что не знала о том, что статуэтка начинена взрывчаткой. По словам Треповой, она думала, что внутри бюста находится только прослушивающее устройство. В результате взрыва военкор погиб.

В пятницу, 19 января, государственный обвинитель запросил для Треповой наказание в виде 28 лет лишения свободы. Кроме того, прокурор попросил выписать подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее общая сумма гражданских исков к Дарье Треповой от пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной достигла почти 50 млн рублей. Прения сторон начались в 1-м Западном окружном военном суде 19 января.