Треповой поставили диагноз после теракта в Петербурге Трепова не согласилась с выводами экспертов о своей вменяемости

Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года Дарья Трепова не согласилась с выводами психолого-психиатрической экспертизы, пишет «Коммерсант». Девушка считает, что заключение специалистов составлено в обвинительном ключе.

Эксперты сделали вывод, что в момент взрыва заминированной статуэтки Трепова отдавала себе отчет в том, к каким результатам привели ее действия. Однако обвиняемая заявила, что в тот момент находилась в шоке и после теракта позвонила куратору и приняла решение бежать.

В документе специалистов, озвученном в среду, 17 января, на заседании военного суда в Санкт- Петербурге, говорится, что обвиняемая на одном из допросов рассказала о своем шоковом состоянии после взрыва. Однако гособвинение подчеркивает, что исходя из кадров видеозаписей и показаний свидетелей девушка выглядела спокойно и даже улыбалась. По мнению привлеченного к делу эксперта, Трепова отдавала себе отчет в том, к каким результатам привели ее действия.

Ранее Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, призналась, что хотела поехать волонтером на Украину, так как переживала из-за специальной военной операции и сочувствовала украинцам. Как заявила девушка на судебном заседании, она обсуждала это с журналистом Романом Попковым, чьи задания выполняла.

В середине декабря стало известно, что девять пострадавших при взрыве 2 апреля в кафе на Университетской набережной подали гражданские требования к Треповой. Сумма составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей. Самый большой иск — в 15 млн рублей — поступил от матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, которому фигурантка уголовного дела вручила начиненную взрывчаткой статуэтку.