Трепова и Сафронов — разные судьбы, один манипулятор?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Владимир Путин недаром отметил, что в своей террористической деятельности украинские националисты используют потенциал третьих стран.

Подрывная работа против России ведется системно, в этом давно нет ни малейших сомнений. Более того, начало специальной военной операции на Украине лишь сделало эту деятельность «тихих американцев и британцев» более разноплановой. И не стоит удивляться тому, что «люди с хорошей генетикой» дружно встали на защиту несостоявшейся журналистки, выразив нечто вроде солидарности с «запутавшейся девушкой», которую, естественно, подставили.

Давайте вспомним, как дружно интеллектуальное и пишущее сообщество возбудилось по поводу задержания Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта», а потом помощника главы Роскосмоса. Редкое издание тогда не выразило удивления и надежды на то, что во всем разберутся и досадная ошибка будет исправлена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Сафронов

Мы вспомнили об уже осужденном за измену родине Сафронове, поскольку появилась информация, что, вероятно, у обоих столь непохожих фигурантов — Сафронова и Треповой — мог быть один главный куратор. Версию о том, что операцию по устранению Владлена Татарского курировал резидент МИ-6 в Чехии, который так же вел Ивана Сафронова, высказал Telegram-канал «Образ будущего».

В ходе процесса над Сафроновым действительно всплыл тот факт, что он работал с неким коллегой из Чехии. Предполагалось, конечно, что данные, которые передавались Сафроновым и могли привести к срыву ряда контрактов российского ОПК за границей, потом поступали британским спецслужбам.

Этот «человек без лица», по версии Telegram-канала, в апреле 2022 года перебрался в Киев, поближе к театру своих полувоенных действий. И в этом нет ничего удивительного, поскольку всегда отмечалось особое влияние именно британских спецслужб на украинские власти всех уровней. Достаточно вспомнить о британских паспортах, что почти сразу были оформлены на победителя президентских выборов Владимира Зеленского и его ближайший круг.

Ну, а дальше начались шпионские игры с террористическим уклоном. Неизвестно пока, где впервые вошли в контакт с Треповой, здесь или все-таки во время ее пребывания в Грузии. Но очевидно, что психологически ее вовлекли в своеобразную игру-квест за 20 тысяч. Выполняешь задание, делаешь фиксирующие фотки и отсылаешь их заказчикам в качестве отчета. Конечно, Дарья Трепова не могла не понимать, что совершает нечто, противоречащее интересам ее родной страны. Но это обстоятельство явно ее не волновало. Притом что, провозя роковой бюст со взрывчаткой из Москвы в Питер, она понимала, по ее же словам, что это «что-то плохое». Но предвкушение приза — обещанная эмиграции из России — затмевало все.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Последствия взрыва, произошедшего в кафе на Университетской набережной в Питере

Куда более просвещенный Сафронов тем более не мог не понимать возможных последствий своей переписки с чешским другом. Но там были свои, включая чисто психологические, бонусы. Искусство разведки и заключается в умении подобрать психологический ключик к каждому перспективному агенту.

Иван Сафронов получил 22 года строгого режима, нечто подобное светит и Дарье Треповой. А нам остается повторять: англичанка гадит.