Тренировка по армрестлингу в Подмосковье закончилась на операционном столе Жителю Подмосковья пришлось вставить титановую пластину после тренировки по армрестлингу

Фото: Michael Memminger / CHROMORANGE/Global Look Press

Тренировка по армрестлингу в Подмосковье закончилась для 31-летнего спортсмена на операционном столе — медики провели пациенту открытую репозицию перелома и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В ведомстве отметили, что реабилитация займет «длительное время».

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По информации министерства, мужчину доставили в отделение травматологии и ортопедии Филиала № 3 Балашихинской больницы. Обследование показало, что у него закрытый перелом нижней трети правой плечевой кости со смещением. Позже выяснилось, что повреждение получено во время тренировки по армрестлингу.

Пациенту проведена открытая репозиция перелома и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной. Операция прошла успешно. Однако реабилитация займет еще длительное время, — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Филиала № 3 Алексей Шебашев.

В Минздраве МО отметили, что травму можно получить на любой тренировке, на это влияют множество факторов: возраст, пол, состояние здоровья, уровень физической подготовки к нагрузкам, поэтому важно перед началом основных упражнений выполнить разминку.