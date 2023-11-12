Тренера олимпийской сборной СССР экстренно госпитализировали Mash: борца и тренера олимпийской сборной СССР Игуменова госпитализировали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что советского борца и тренера олимпийской сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали. По его данным, медики подозревают у него разрыв брюшной аорты.

Как выяснил канал, у Игуменова заболел живот, потом он пожаловался на слабость, и у него выступил холодный пот. Согласно информации канала, родственники бывшего спортсмена вызвали скорую помощь, прибывшие медики его забрали в больницу.

Игуменов является пятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, чемпионом Европы и многократным чемпионом Советского Союза. Включен в Зал славы FILA.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что режиссеру Александру Митте пришлось вызвать на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался.

При этом помощник режиссера Геннадий Иванов заявил NEWS.ru, что впервые слышит информацию о пневмонии у кинематографиста. Он отметил, что виделся с Миттой несколько недель назад, у того все было хорошо, и он вел себя бодро.