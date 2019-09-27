https://static.news.ru/photo/4cf81264-e127-11e9-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Конопенко

Эротические фотографии, сделанные около двух десятилетий назад, стали причиной увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска 41-летней Екатерины Конопенко, известной также как поэтесса Катя Ганеши. Кроме этого, женщину вместе с дочерью вызвали в полицию.

Причиной скандала стал конфликт Конопенко с руководителем юношеского центра «Максимум». Тренер хотела отстоять центр помощи птицам, который работал при клубе, но сделать этого ей не удалось, да и сама Екатерина оказалась под угрозой, сообщает челябинское издание 74.ru .

Администрация клуба нашла в интернете старые снимки Екатерины в стиле «ню», сделанные в рамках проекта «Эксперимент» около 20 лет назад, и обратилась в прокуратуру и следственный отдел. После этого Екатерина Конопенко лишилась работы.

Кроме этого, силовиков заинтересовали фотографии, на которых кроме Екатерины присутствует её дочь с муляжом оружия, а также мужчина. В итоге, тренера и её с 17-летнюю дочь вызвали в полицию, проверяя жалобу на якобы «пропаганду насилия и жестокости», а также «неисполнение родительских обязанностей».

Женщина считает старые снимки предметом искусства и уверена, что её уволили незаконно. Она намерена через суд добиться восстановления на работе.

Как писал News.ru, в феврале преподавателя русского языка и литературы школы № 13 в Барнауле Татьяну Кувшинникову уволили за фотографию в купальнике, выложенную в социальную сеть. Являясь членом Федерации зимнего плавания, она участвовала в акции в поддержку зимней Универсиады. Позднее министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал не оставить педагога без работы, а сама женщина отказалась возвращаться на прежнее место.

В защиту Кувшинниковой её коллеги по всей стране устроили флешмоб в Сети, выкладывая свои снимки в купальниках.

Ранее снимки в нижнем белье и купальниках российские учителя публиковали в соцсетях в защиту своей омской коллеги Виктории Поповой. Летом 2018 года за фотосессию в пляжном бикини её выгнали с работы, но затем пригласили быть моделью.