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Сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом насилии над воспитанником. Инцидент произошёл в городе Светлогорск Ленинградской области.

По некоторым данным, задержанный — заслуженный тренер по боевым искусствам Виктор Пестов, который обучает детей уже почти 30 лет. Во время обысков у него в доме нашли ноутбук, смартфон, две флешки, тетрадь с записями и фаллоимитатор. Все вещи были изъяты.

Как сообщает портал « Mash на Мойке» , 14-летний пострадавший рассказал, что с лета 2017 года по весну текущего года подозреваемый угрозами принуждал его к контактам.

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