Тренер Тарасова заявила, что молится о выздоровлении Костомарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что молится о выздоровлении олимпийского чемпиона в танцах на льду, фигуриста Романа Костомарова. В беседе с «360» тренер выразила надежду, что спортсмен останется жив.

Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь, — заявила Тарасова.

По словам тренера, семье Костомарова выпало колоссальное испытание. Тарасова уточнила, что на данный момент не знает подробности о состоянии фигуриста.

Ранее стало известно, что у Костомарова продолжает прогрессировать некроз тканей. По данным Telegram-канала Mash, врачам не удается остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать. Фигурист все еще находится в реанимации под постоянным контролем врачей и еще полноценно не пришел в сознание. Он может с трудом реагировать на простые просьбы, такие как моргнуть или открыть рот, но полного контакта с ним на данный момент нет.

3 марта РЕН ТВ сообщил, что Костомарова вывели из медикаментозного сна. Позднее сообщалось, что состояние спортсмена улучшается, он постепенно выходит из медикаментозной комы. При этом отмечалось, что медики считают, что у фигуриста есть неплохие шансы на выздоровление.