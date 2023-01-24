Тренер развенчала миф об увеличении груди с помощью спорта Тренер Юркова: молочные железы не увеличить с помощью тренировок

Во время занятий спортом молочные железы остаются неподвижными, поэтому увеличение груди при помощи спорта не более чем миф, объяснила мастер-тренер Анастасия Юркова. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что при физических нагрузках развивается только грудная мышца, расположенная под молочной железой.

Все дело в том, что грудные мышцы и молочные железы не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела. Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой и ее функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей, — объяснила Юркова.

Тренер добавила, что железа состоит из соединительной и жировой ткани, поэтому при похудении грудь также будет уменьшаться. Аналогичная ситуация складывается и в случае появления на животе жирового валика. Он может возникнуть даже при хорошо развитых мышцах пресса. Чтобы от него избавиться, Юркова посоветовала сбросить лишнюю жировую массу.

Фитнес-эксперт Алина Ватомова ранее объяснила, как музыка влияет на тренировки. По мнению специалиста, музыка с эмоциональной окраской может отвлекать от занятий, поэтому лучше выбирать композиции без слов или зарубежные треки, чтобы не прислушиваться к тексту.